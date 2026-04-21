Zaginął 12-latek. Szukają go od poniedziałku
Wojciecha Dąbrowskiego poszukują policjanci z Komisariatu Policji Poznań Jeżyce. 12-latek w poniedziałek oddalił się ze szkoły przy ulicy Janickiego i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.
Policja zakwalifikowała zaginięcie chłopaka do kategorii drugiej, co oznacza, że nie ma przesłanek, by mówić o bezpośrednim zagrożeniu życia, zdrowia lub wolności zaginionego.
- Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat miejsca przebywania zaginionego, prosimy o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 4777 12211 lub 112 - podaje Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
