Polska nad Bałtykiem w plakacie 20-lecia międzywojennego. Wystawa w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym

Plakaty z przesłaniem

- Plakat posłużył w przypadku tej wystawy jako taki pretekst, żeby z jednej strony potraktować go jako źródło ikonograficzne, ale też jako materiał ilustrujący dany moment historyczny, atmosferę, klimat tamtych czasów. Pamiętajmy, że był to bardzo istotny moment. Odradzająca się Polska ponownie uzyskała dostęp do morza. W tamtym czasie oczy społeczeństwa i władz były skierowane właśnie na ten obszar kraju i próbowano odbudowywać tożsamość Polski nad Bałtykiem – opowiada Irena Przymus. Dodała, że plakat służył do tego, by dotrzeć do społeczeństwa, by szerzyć "myśl morską, by społeczeństwo zaczęło się identyfikować z tym, że jesteśmy krajem nadmorskim". - Stąd też ta idea rozbudowy floty zarówno cywilnej, jak i wojskowej, stąd też budowa portu w Gdyni – wielkie przedsięwzięcie, właściwie sztandarowe działanie w tamtym okresie – i wszystko to odbijało się właśnie w plakacie. To znakomity dokument tamtej epoki – wskazała.