Poznań wyprzedaje rowery. Ceny zaczynają się od 61,50 złotych

Ponad 600 rowerów znalazło już nowych właścicieli. Po weryfikacji technicznej zostały one m.in. przekazane do różnych jednostek miejskich i placówek oświatowych. Ostatnie 256 sztuk trafiło na licytację.

Oferty trzeba składać osobiście

Każdy, kto jest zainteresowany nabyciem i chciałby obejrzeć dostępne rowery, może to zrobić w środę w godzinach od 16 do 17, w czwartek od godziny 10 do 11 lub w poniedziałek od godziny 16 do 17.