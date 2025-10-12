Logo strona główna
Poznań

Wielki pożar w Poznaniu. W ogniu galeria handlowa

Pożar galerii handlowej na Podolanach
Poznań. Pożar galerii handlowej na Podolanach
Źródło: instagram.com/poznanmoment
Strażacy walczą z pożarem przy ulicy Strzeszyńskiej w Poznaniu. Ogień objął pawilony handlowe Galerii Podolany. Na miejscu jest też policja.

Pożar wybuchł tuż przed godziną 21. - Służby zostały zawiadomione o pożarze w sklepie spożywczym przy ulicy Strzeszyńskiej w Poznaniu. Po przyjeździe strażaków na miejsce okazało się, że ogień przeniósł się na pobliskie pawilony handlowe zwane Galerią Podolany - mówi ogniomistrz Marcin Tecław, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

W tym kompleksie oprócz marketu spożywczego znajdują się m.in. papugarnia, apteka, optyk, sklep odzieżowy oraz z dronami i klub sportowy.

Pożar galerii handlowej na Podolanach
Pożar galerii handlowej na Podolanach
Źródło: instagram.com/poznanmoment

Na miejscu pracuje 18 zastępów straży pożarnej. - Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, nikogo nie ewakuowano - przekazał Tecław.

Pożar w Poznaniu zbadają biegli

Na miejscu trwają działania policji. - Jak zawsze przy takich zdarzeniach po zakończeniu akcji gaśniczej zostaną przeprowadzone oględziny z biegłym z zakresu pożarnictwa, pod kątem ustalenia przyczyn pożaru. Oczywiście na miejscu są patrole z Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce - przekazała podinspektor Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji.

O zdarzeniu poinformowało też Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania. "Pożar Galerii Podolany oraz sklepu Chata Polska, ul. Strzeszyńska 65. Na miejscu z pożarem walczą liczne zastępy PSP oraz inne służby. Mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym" - czytamy.

Autorka/Autor: Filip Czekała /lulu

Źródło: TVN24.pl

Źródło zdjęcia głównego: instagram.com/poznanmoment

