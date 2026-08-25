Poznań Ktoś przeciął opony w samochodzie wiceprezydenta Poznania. "Celowe działanie" Oprac. Michał Malinowski |

Poznań Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Miasto Poznań

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Jak podał sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w dniu 24 czerwca do policji zostało złożone zawiadomienie dotyczące dwukrotnego uszkodzenia opon w samochodzie marki Volvo.

- Pierwsze zdarzenie miało miejsce 11 czerwca, drugie natomiast między 19 a 20 czerwca. W toku prowadzonego postępowania policyjni śledczy, na podstawie opinii biegłego, potwierdzili, że doszło do celowego uszkodzenia opon przy użyciu ostrego narzędzia - poinformował policjant.

Funkcjonariusze ciągle prowadzą czynności w celu ustalenia tożsamości sprawcy lub sprawców tego czynu.

Marcin Gołek, wiceprezydent Poznania (na pierwszym planie) Źródło zdjęcia: Miasto Poznań

Samochód należał do wiceprezydenta Poznania Marcina Gołka, co sam zainteresowany potwierdził w miniony piątek na antenie Radia Poznań.