Ktoś przeciął opony w samochodzie wiceprezydenta Poznania. "Celowe działanie"
Jak podał sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w dniu 24 czerwca do policji zostało złożone zawiadomienie dotyczące dwukrotnego uszkodzenia opon w samochodzie marki Volvo.
- Pierwsze zdarzenie miało miejsce 11 czerwca, drugie natomiast między 19 a 20 czerwca. W toku prowadzonego postępowania policyjni śledczy, na podstawie opinii biegłego, potwierdzili, że doszło do celowego uszkodzenia opon przy użyciu ostrego narzędzia - poinformował policjant.
Funkcjonariusze ciągle prowadzą czynności w celu ustalenia tożsamości sprawcy lub sprawców tego czynu.
Samochód należał do wiceprezydenta Poznania Marcina Gołka, co sam zainteresowany potwierdził w miniony piątek na antenie Radia Poznań.
Źródło: tvn24.pl