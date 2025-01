Po apelacji sąd złagodził wyrok dla księdza oskarżonego o seksualne wykorzystanie małoletniego  

Sąd zdecydował o złagodzeniu kary

Wyrok w drugiej instancji został złagodzony. Księdza skazano na rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W uzasadnieniu sędzia Sławomir Jęksa tłumaczył, że przy obniżaniu wyroku sąd kierował się niekaralnością i bardzo dobrą opinią oskarżonego. Sędzia wskazał, że oskarżony miał wysyłać do małoletniego treści demoralizujące, ale nie były to materiały pornograficzne.

Jeśli chodzi o Inne czynności seksualne oskarżonego wobec dziecka, to miały one być wykonywane podczas podwożenia z zajęć sportowych. - Polegało to na tym, że oskarżony kilkukrotnie podczas podwożenia małoletniego z zajęć szkolnych lub sportowych kładł rękę na udzie pokrzywdzonego. Nic więcej się tutaj nie działo. Sąd okręgowy przyjmuje, że takie działania oskarżonego nie mogły być motywowane niczym innym motywowane jak zainteresowaniem seksualnym - tłumaczył sędzia Jęksa.

"Reakcja była wzorcowa"

Początkowo skazany na dwa lata i cztery miesiące bezwzględnego więzienia

W pierwszej instancji proces Mateusza N. toczył się za zamkniętymi drzwiami przed Sądem Rejonowym we Wrześni. Proces ruszył w styczniu 2024 roku, a pod koniec czerwca sąd uznał księdza za winnego zarzucanego mu przestępstwa z art. 199 par. 2 kk (seksualne wykorzystanie małoletniego przy nadużyciu stosunku zależności) oraz art. 200 par. 1 kk (seksualne wykorzystanie małoletniego). Sąd Rejonowy we Wrześni wymierzył oskarżonemu dwa lata i cztery miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności. Orzekł także pięcioletni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość nie mniejszą niż 50 metrów i pięcioletni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym. Ponadto sąd orzekł pięcioletni "zakaz przebywania w miejscach, w których mogą przebywać osoby małoletnie poniżej 15. roku życia". Wyrokiem sądu na oskarżonego został także nałożony zakaz wykonywania wszelkich stanowisk, wszelkich zawodów oraz działalności związanych z wychowaniem, edukacją małoletnich i opieką nad nimi przez pięć lat. Sąd orzekł także 10 tys. zł zadośćuczynienia od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego za doznaną krzywdę. Wobec Mateusza N. prowadzone jest także postępowanie kanoniczne. Akt oskarżenia w tej sprawie prokuratura skierowała do wrzesińskiego sądu rejonowego pod koniec listopada 2023 r. Jak informował wówczas rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak, 39-letni Mateusz N. został oskarżony "o jeden czyn polegający na nadużyciu stosunku zależności pomiędzy nauczycielem a uczniem oraz proboszczem a ministrantem i kilkukrotne doprowadzenie 13-letniego wówczas pokrzywdzonego do poddania się innej czynności seksualnej". Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień.