Policja szuka motocyklisty. Tak jeździł po ulicach Poznania

Komenda Miejska Policji w Poznaniu opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać motocyklistę poruszającego się po ulicach miasta i wykonującego niebezpieczne manewry.

"W internecie pojawiło się nagranie, na którym motocyklista, poruszający się po ulicach Poznania motocyklem bez tablicy rejestracyjnej rażąco narusza przepisy ruchu drogowego - wykonuje on niebezpieczne manewry, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego" - poinformowali policjanci.

Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem tożsamości motocyklisty, by pociągnąć do go odpowiedzialności. Zwrócili się w tej sprawie z apelem do świadków. "Rozpoznajesz tego motocyklistę lub motocykl widoczny na nagraniu? A może byłeś świadkiem jego jazdy? Informacje można przekazać anonimowo dzwoniąc pod numer 47 77 156 13" - zaapelowała Komenda Miejska Policji w Poznaniu.

