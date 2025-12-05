Logo strona główna
Poznań

Odgłosy wybuchów na torach i akcja służb. Zatrzymany 43-latek

Służby pracują na przejeździe kolejowym na Bałtyckiej w Poznaniu
Działania służb na torach w Poznaniu
Źródło: tvn24.pl
Policja zatrzymała 43-latka, który na torach kolejowych w Poznaniu odpalił kilka petard hukowych. Odgłosy wybuchów zaniepokoiły dróżnika, który powiadomił służby. Efektem było kilkugodzinne wstrzymanie ruchu pociągów i akcja z udziałem policji, straży i funkcjonariuszy ABW.

Jako pierwsze o sprawie poinformowało Radio Poznań. Dziennikarze przekazali, że na przejeździe kolejowym na ulicy Bałtyckiej w Poznaniu pojawiły się służby.

"Dziwne odgłosy" zaniepokoiły dróżnika

Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu informował przed godziną 15, że działania zostały rozpoczęte po tym, jak dróżnik zaalarmował służby, że słyszał "dziwne odgłosy".

- Trudno na razie stwierdzić, co mogło być źródłem tych odgłosów. W związku z najwyższą troską o dobro pasażerów i czujnością na wszelkiego rodzaju incydenty na kolei funkcjonariusze sprawdzają metr po metrze torowisko - podkreślił na początku akcji mł. insp. Borowiak w czasie rozmowy z tvn24.pl. Dodał, że nie stwierdzono żadnych uszkodzeń.

Ruch pociągów został wstrzymany
Ruch pociągów został wstrzymany
Źródło: TVN24

Koleje Wielkopolskie około godz. 14.30 na Facebooku opublikowały wpis, w którym poinformowały o przerwie w ruchu pociągów na szlaku Poznań Wschód - Czerwonak z powodu "znalezienia niezidentyfikowanego przedmiotu przy torach".

Do sprawdzania torów zaangażowano policję i straż pożarną. Pojawili się także funkcjonariusze ABW.

Zatrzymany 43-latek

Przed godziną 18 akcja służb się zakończyła. - Nie znaleźliśmy nic podejrzanego i nic niebezpiecznego - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak. O godzinie 17.45 Koleje Wielkopolskie poinformowały, że ruch na torach został wznowiony.

Rzecznik policji około godziny 19 poinformował, że w związku z tym zdarzeniem policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę, obywatela Polski, "który odpalił kilka petard hukowych na torach w rejonie ul. Bałtyckiej w Poznaniu".

W mieszkaniu 43-latka znaleziono kilkaset petard hukowych
W mieszkaniu 43-latka znaleziono kilkaset petard hukowych
Źródło: KWP w Poznaniu

- Swoim zachowaniem na wiele godzin sparaliżował ruch pociągów. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci zabezpieczyli kilkaset petard hukowych - przekazał Borowiak.

Zatrzymany 43-latek
Zatrzymany 43-latek
Źródło: KWP w Poznaniu

43-latek przebywa w policyjnym areszcie. - Policjanci analizują jego sytuację pod względem odpowiedzialności prawnej - poinformował rzecznik.

Klatka kluczowa-78638
Policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę, który odpalił kilka petard hukowych na torach w Poznaniu
Źródło: KWP w Poznaniu
Do zdarzenia doszło przy przejeździe kolejowym na ulicy Bałtyckiej w Poznaniu.
Do zdarzenia doszło przy przejeździe kolejowym na ulicy Bałtyckiej w Poznaniu.
Źródło: Tomasz Wesołowski, TVN24
Autorka/Autor: bż, bp/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Wesołowski, TVN24

