Jest diagnoza i plan "leczenia". Kiedy poznańskie koziołki znów będą się trykać?

Kilka razy się tryknęły i znów się zacięły

Po naprawie prowadnic podjęto kilka prób uruchomienia koziołków. Niestety zakończyły się fiaskiem. Koziołki co prawda kilka razy się tryknęły, ale szybko się zacięły. - To pokazało, że naprawa prowadnicy nie wystarcza, że ten mechanizm jest na tyle sfatygowany, że trzeba go potraktować bardziej gruntownie. W związku z tym będą naprawione nie tylko wózki, na których poruszają się koziołki, ale także mechanizmy, które je prowadzą bezpośrednio do tego trykania - tłumaczy Oses.