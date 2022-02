Dlaczego zawyły syreny w Poznaniu? 

czytaj dalej

Andrzej Byrt, były ambasador we Francji i w Niemczech, odnosząc się w "Kropce nad i" w TVN24 do działań Władimira Putina wobec Ukrainy, stwierdził, że rosyjski przywódca "tego typu operacje już wcześniej robił". - Mamy do czynienia z graczem, który przemyślał swoje kroki co do wielu ruchów naprzód - dodał. Ryszard Schnepf, były ambasador RP w Waszyngtonie, mówił o "kolejnym szaleńczym pomyśle Władimira Putina".