Wyjątkowe odkrycie. Wykopali tablice z 1945 roku

Zginęli w walkach o Poznań w 1945 r. Znaleziono tabliczki z ich pierwszych grobów

Pod koniec października ruszyła budowa przyłącza i kanalizacji sanitarnej dla Muzeum Uzbrojenia. W związku z prowadzonymi robotami wyłączony został teren przy obelisku i pomniku Bohaterów Polskich oraz część Alei Republik i alejki wjazdowej od Alei Armii Poznań.

W trakcie prac w rejonie estakady Małej Śluzy, przy Muzeum Armii "Poznań" spod ziemi wykopano dwie tabliczki upamiętniające poległych Stefana Maroszka i Romana Piotrowskiego. Obaj zginęli w przeddzień wyzwolenia Poznania, 22 lutego 1945 roku. Maroszek zginął w wieku 39 lat, Piotrowski - 22.

"Są to tabliczki z wczesnego okresu istnienia cmentarza. Przypuszczamy, że pierwsze jakie zamontowano na grobach na Cytadeli, jeszcze na drewnianych krzyżach" - napisało Muzeum Uzbrojenia, które poinformowało o niezwykłym znalezisku.

Odkryte tablice

Cmentarz w samym sercu miasta

Pierwotnie polegli Cytadelowcy zostali pochowani przed Zamkiem Cesarskim - na terenie placu Mickiewicza (który nosił wówczas imię Stalina), urządzono tymczasowy cmentarz. Chowano tu zarówno radzieckich jak i polskich żołnierzy walczących o Poznań.

Pogrzeb na tymczasowym cmentarzu Bohaterów na placu Stalina

Radzieckie władze domagały się, by w tym miejscu stanął pomnik bohaterów Armii Czerwonej. Ostatecznie udało im się ten pomysł wyperswadować, a wspomniany monument powstał na Cytadeli, gdzie toczyły się główne walki o miasto.

Na Cmentarz Bohaterów na stoku Cytadeli szczątki poległych przeniesiono w listopadzie 1945 roku.

Stok Cytadeli w sierpniu 1945 r

"Na zdjęciach jakie możemy znaleźć w Cyfrowym Repozytorium Lokalnym "CYRYL" istnieje fotografia datowana na 1948 rok gdzie widać już nagrobki w obecnym kształcie" - podkreśla muzeum.

Groby Cytadelowców w 1948 roku

Spoczywają obok siebie

Pracownicy Muzeum Uzbrojenia odnaleźli groby poległych Stefana Maroszka i Romana Piotrowskiego i sfotografowali współczesne nagrobki razem z odnalezionymi tabliczkami.

Polegli Cytadelowcy spoczywają obok siebie

"Mimo, że odnalezione tabliczki wydają się na pierwszy rzut oka takie same, to poza wielkością, różnią się zupełnie w sferze graficznej. Ciekawe i symboliczne jest to, że groby są obok siebie, tabiliczki w ziemi również były niedaleko siebie" - zwrócili uwagę.

Odkryte tabliczki trafią na część ekspozycji Muzeum Uzbrojenia poświęconą Cytadelowcom.

