Awaryjne lądowanie awionetki. Leciały nią dwie osoby
O zdarzeniu, do którego doszło w sobotę wieczorem, poinformował Maciej Święcichowski z poznańskiej policji. Jak przekazał, maszyna Socata TB9 lądowała awaryjnie około godziny 18 na trawiastym lotnisku w Zborowie pod Poznaniem.
W awionetce leciały dwie osoby. Obie, jak poinformował policjant, same opuściły samolot i nie wymagały pomocy medycznej.
Policja nie informuje o przyczynie awaryjnego lądowania. Sprawą zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
