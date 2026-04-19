Poznań Awaryjne lądowanie awionetki. Leciały nią dwie osoby

O zdarzeniu, do którego doszło w sobotę wieczorem, poinformował Maciej Święcichowski z poznańskiej policji. Jak przekazał, maszyna Socata TB9 lądowała awaryjnie około godziny 18 na trawiastym lotnisku w Zborowie pod Poznaniem.

W awionetce leciały dwie osoby. Obie, jak poinformował policjant, same opuściły samolot i nie wymagały pomocy medycznej.

Awaryjne lądowanie awionetki Źródło: KWP Poznań

Policja nie informuje o przyczynie awaryjnego lądowania. Sprawą zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Awaryjne lądowanie awionetki Źródło: KWP Poznań