Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Awantura z taksówkarzem. 70-latek zmarł w szpitalu

Do zdarzenia doszło na ul. Świerzawskiej
Do wypadku doszło w Poznaniu
Nie żyje 70-letni mężczyzna uderzony pięścią w policzek przed miesiącem przez 19-latka na ulicy Świerzawskiej w Poznaniu. Cios był efektem awantury, do jakiej doszło między dwoma kierowcami.

8 lipca około godz. 11.30 poznańscy policjanci interweniowali w sprawie awantury między kierowcami, do której doszło na zbiegu ulic Marcelińskiej i Świerzawskiej.

Wszystko zaczęło się od użycia klaksonu przez zniecierpliwionego kierowcę forda w kierunku jadącego przed nim powoli i nagle zatrzymującego kierowcy bmw. - Kierowcy wysiedli z samochodów i wywiązała się awantura - relacjonował podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Do zdarzenia doszło na ul. Świerzawskiej
Do zdarzenia doszło na ul. Świerzawskiej
Źródło: IG @poznanmoment

19-latek uderzył 70-latka, ten upadł na ziemię

Według ustaleń policji 70-letni taksówkarz z bmw stał się agresywny wobec 19-latka z forda. - W pewnym momencie, najprawdopodobniej chcąc uniknąć agresji ze strony starszego mężczyzny, uderzył go pięścią w policzek. Ten upadł na ziemię, uderzając głową o jezdnię - tłumaczył Paterski.

Poszkodowany trafił karetką pogotowia do szpitala. Jego stan określany był jako ciężki.

Po miesiącu od zdarzenia mężczyzna zmarł w szpitalu. - Mogę potwierdzić śmierć 70-latka - mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Na razie 19-letni kierowca nie usłyszał żadnych zarzutów w sprawie. Śledczy nie wykluczają, że może się to zmienić. - To mogło być przekroczenie granic obrony koniecznej. Potrzebna jest nam ostateczna opinia z sekcji zwłok. Wiemy, że były czynniki chorobotwórcze u poszkodowanego, które też mogły przyczynić się do jego śmierci - tłumaczy Wawrzyniak.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: FC

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: IG @poznanmoment

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolscePolicjaPoznańWielkopolska
Czytaj także:
Stwardnienie rozsiane, zmęczenie, problemy ze wzrokiem
Stwardnienie rozsiane. Pierwsze objawy nawet 15 lat przed diagnozą?
Zuzanna Kuffel
Lokatorzy walczą ze sobą w jednym z bloków w Bydgoszczy
Konflikt lokatorów bloku i siano na klatce schodowej
Kujawsko-Pomorskie
Władysław Kosiniak-Kamysz
Polskie F-16 przejdą modernizację. "Wielki kontrakt"
BIZNES
Upał na horyzoncie
Julia przyniosła nam upał. Już wkrótce aura się zmieni
METEO
nawrocki
Nawrocki rozmawiał z Trumpem i europejskimi przywódcami
Polska
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącił cztery osoby, dwie zmarły. Zarzuty dla kierowcy
WARSZAWA
KPO, Tusk i hiszpańska posiadłość. Tak działa rosyjska dezinformacja
KPO, Tusk i hiszpańska posiadłość. "Przekaz spełnia wszelkie kryteria"
Gabriela Sieczkowska
zakopane shutterstock_2312950289_1
"Orzeczenie ma charakter precedensowy". Budynki do rozbiórki
BIZNES
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
WARSZAWA
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0006
"Cała masa czerwonych flag". Ekspertka o zderzeniu Victorii z systemem
Polska
Motocyklista uderzył w ciężarówkę. Nie udało się go uratować
Uderzył w ciężarówkę, motocyklista nie żyje
Łódź
Na miejscu interweniowały służby
"10-latek, dzięki natychmiastowej reakcji, zapobiegł tragedii"
Poznań
Wybuch w fabryce w Quatro Barras w Brazylii
Ogromna eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych, zabici i ranni
Świat
Nigeria. Ćwiczą żołnierze sił specjalnych, 2018 rok
Drony znalazły "leśną twierdzę", w uderzeniu zabito ponad 100 osób 
Świat
Franek wrócił do domu
Znaleźli go przy śmietniku, Franek wrócił do domu
Wrocław
imageTitle
Misja igrzyska rozpoczęta. "Odbudować formę, może nie od zera, ale na nowych fundamentach"
EUROSPORT
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Propozycja nowego podatku w Polsce
BIZNES
Tajfun Podul przyniósł na Tajwan silny wiatr i opady
Zamknięto szkoły, stanęły lotniska. Podul uderzył
METEO
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
"Czy bawicie się w politykę?". Musk grozi pozwem
BIZNES
pap_20250503_0FR (1) Warszawa, 03.05.2025. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych
Manowska proponuje zwołanie "okrągłego stołu"
Polska
Potrącił pieszą
Na przejściu potrącił 84-latkę. Twierdzi, że zauważył ją w ostatniej chwili
Lublin
imageTitle
UEFA nie miała litości. Polskie kluby ukarane
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro, Marcin Sławecki, Sebastian Kaleta, Michał Woś, Marcin Warchoł
Badają "bardzo dziwne" działania z czasów PiS. Chodzi o "de facto służbę specjalną"
Polska
Lamborghini przechwycone przez londyńską policję
Dziesiątki supersamochodów przejęte na ulicach Londynu
Świat
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Pobity 15-latek uderzył głową w chodnik, znajduje się śpiączce
WARSZAWA
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Wezwał karetkę, na ratowników rzucił się z nożem
Białystok
Pożar lasu na greckiej wyspie Chios
"To wygląda jak dzień Sądu Ostatecznego"
METEO
imageTitle
"Prezes złamał obietnicę". Ustępująca selekcjonerka przerwała milczenie
EUROSPORT
ślub małżeństwo para młoda
"Makijaż zrobiłam sama", "tort to dzieło babci"
Natalia Szostak
W ogniu stanęła hulajnoga elektryczna
Pożar hulajnogi w kamienicy. Ewakuowano mieszkańców
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica