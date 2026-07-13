Poznań Antyukraiński baner w środku wsi. Sprawdzają, kto go zawiesił Oprac. Michał Malinowski |

Michał Przedlacki o antyukraińskich nastrojach w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radio Poznań

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W nocy z soboty na niedzielę około godziny 1 w nocy poznańscy policjanci zostali powiadomieni przez przechodniów o banerze rozwieszonym między latarniami przy ulicy Dworcowej w Owińskach.

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- Z racji tego, że baner ten zawierał hasła nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, na miejscu z udziałem między innymi technika kryminalistyki przeprowadzono czynności zmierzające do ustalenia okoliczności oraz tożsamości osoby lub osób uczestniczących przy jego zawieszeniu - poinformował sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Jak dodał, w sprawie jest prowadzone postępowanie dotyczące nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.

Antyukraiński baner pojawił się we wsi Owińska Źródło zdjęcia: Radio Poznań

Inne banery w tej samej miejscowości

W niedzielę poznańscy funkcjonariusze otrzymali jeszcze dwa zgłoszenia dotyczące zawieszonych banerów przy ulicy Bogdańskiej oraz na skrzyżowaniu ulic Poznańska/Kolejowa również w Owińskach.

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- Nie zawierały treści, które stanowiłyby naruszenie przepisów prawa, jednak policjanci sprawdzają, czy nie zostały zawieszone przez tą samą lub te same osoby, a także czy nie doszło tutaj do popełnienia wykroczenia - dodał policjant.

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