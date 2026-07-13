Antyukraiński baner w środku wsi. Sprawdzają, kto go zawiesił
W nocy z soboty na niedzielę około godziny 1 w nocy poznańscy policjanci zostali powiadomieni przez przechodniów o banerze rozwieszonym między latarniami przy ulicy Dworcowej w Owińskach.
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- Z racji tego, że baner ten zawierał hasła nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, na miejscu z udziałem między innymi technika kryminalistyki przeprowadzono czynności zmierzające do ustalenia okoliczności oraz tożsamości osoby lub osób uczestniczących przy jego zawieszeniu - poinformował sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Jak dodał, w sprawie jest prowadzone postępowanie dotyczące nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.
Inne banery w tej samej miejscowości
W niedzielę poznańscy funkcjonariusze otrzymali jeszcze dwa zgłoszenia dotyczące zawieszonych banerów przy ulicy Bogdańskiej oraz na skrzyżowaniu ulic Poznańska/Kolejowa również w Owińskach.
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- Nie zawierały treści, które stanowiłyby naruszenie przepisów prawa, jednak policjanci sprawdzają, czy nie zostały zawieszone przez tą samą lub te same osoby, a także czy nie doszło tutaj do popełnienia wykroczenia - dodał policjant.