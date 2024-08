Dwuletnia dziewczynka sama w nocy w samochodzie 

czytaj dalej

Opera Leśna jest piękna, festiwal sopocki jest piękny, ale w czasach, kiedy jeszcze najważniejszą częścią tego festiwalu były konkursy, to nie był szczęśliwym miejscem dla mnie. Dwukrotnie brałam udział w konkursie - w 1976 roku i 1980. Wróciłam z Sopotu bez nagrody, ale już po latach miałam okazję odebrać Bursztynowego Słowika za całokształt - wspominała Alicja Majewska w TVN24. Artystka wystąpi podczas Top of the Top Sopot Festival podczas wyjątkowego koncertu "Legendy polskiej piosenki".