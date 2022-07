Topiła się w przydomowym basenie. Dziewięciolatka nie żyje

Do zdarzenia doszlo 4 lipca po południu w Osińcu. Dziecko było pod opieką osoby dorosłej. - Dziewięciolatka wykorzystała chwilę nieuwagi opiekunki i weszła do basenu . Basen był przykryty plandeką, więc dziecko musiało ją częściowo odsunąć. Gdy opiekunka zorientowała się, że dziecka nie ma, zostało ono natychmiast wyciągnięte z wody - relacjonowała Anna Osińska z policji w Gnieźnie.

Dziewczynka nie żyje

Dziewczynka w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala: najpierw do Gniezna, później do placówki w Poznaniu. Urszula Łaszyńska, rzeczniczka prasowa Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu przekazała - w rozmowie z Nadią Jóźwiak, reporterką TVN24 - że dziecko zmarło w niedzielę po południu.