Poznań Kierowca wjechał do rzeki, pasażer zginął Oprac. Natalia Grzybowska |

Tragiczny wypadek w Osieku nad Notecią. Auto wpadło do rzeki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Piła

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Około godziny 1, w nocy ze środy na czwartek, w miejscowości Osiek nad Notecią zginął 23-letni mężczyzna. Był pasażerem BMW, które z nieustalonych dotąd przyczyn zjechało z drogi i wpadło do rzeki.

BMW wpadło do rzeki Źródło zdjęcia: KPP Piła

Jak przekazali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile, kierowca zdołał samodzielnie wydostać się z pojazdu. "Był trzeźwy, ale wstępny wynik badań potwierdził obecność narkotyków w jego organizmie" - podali.

Tragiczny wypadek w Osieku nad Notecią Źródło zdjęcia: KPP Piła

Na miejscu przez kilka godzin pracowało sześć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wodnego z Piły. Policjanci prowadzili oględziny wraku, zabezpieczali ślady, które mają pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia. Śledczy ustalają, dlaczego samochód zjechał na pobocze i wpadł do rzeki.

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