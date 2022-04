Nie wrócił do domu, rodzina zobaczyła wywróconą łódkę. Wędkarz utonął

W poniedziałek około godziny 19.20 do służb wpłynęło zgłoszenie od rodziny wędkarza, który wypłynął łowić ryby na Jeziorze Paklicko Wielkie w okolicy Nowego Dworka. Mężczyzna nie wrócił do domu, więc zaniepokojeni bliscy, nie mogąc się z nim skontaktować, pojechali nad jezioro, dokąd często wybierał się na ryby. Tam znaleźli jego samochód, a na tafli jeziora zauważyli łódkę dryfującą do góry dnem. Wtedy zawiadomili służby.