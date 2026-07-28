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Poznań

Nowa kładka na Warcie. Łączy Poznań i Czerwonak

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Z kładki mogą korzystać piesi i rowerzyści
Nowa kładka pieszo-rowerowa łączy Poznań i Czerwonak
Źródło wideo: Piotr Czekała
Źródło zdj. gł.: PAP
Piesi i rowerzyści mogą korzystać z nowej przeprawy na Warcie. Konstrukcja o długości 154 metrów połączyła Poznań oraz Czerwonak. Nowa kładka to kolejna "brama" do Puszczy Zielonki.

Przy przystani Akwen Marina w Czerwonaku powstała kładka pieszo-rowerowa. Na drugim brzegu Warty zejście znajduje się na wysokości poznańskiego Umultowa, blisko Leśniczówki Naramowice i ul. Nadwarciańskiej.

Dzięki przeprawie będzie można szybciej dostać się do wieży na Dziewiczej Górze, na Uroczysko Maruszka oraz do Arboretum Leśnego w Zielonce. 

Z kładki mogą korzystać piesi i rowerzyści
Z kładki mogą korzystać piesi i rowerzyści
Źródło zdjęcia: PAP

Nową przeprawę uruchomiono w poniedziałek. Łączna długość infrastruktury rowerowej wyniosła 524 metry, z czego sama kładka ma 154 metry i jest szeroka na cztery. Konstrukcja wznosi się ponad 4,5 metra nad taflą Warty, więc nie przeszkodzi w żegludze.

Otwarcie kładki pieszo-rowerowej w Czerwonaku
Otwarcie kładki pieszo-rowerowej w Czerwonaku
Źródło zdjęcia: PAP

- Jest to bardzo ważny dzień nie tylko dla gminy Czerwonak, ale mam nadzieję, także dla Poznania i przede wszystkim dla Metropolii Poznań, ponieważ będzie to na pewno inwestycja, która znacząco poprawi, czy udoskonali trasy, przejazdy rowerowe na terenie całej aglomeracji, całej Metropolii Poznań - podkreślił w poniedziałek wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak.

- Będzie to kolejna, po kładce w Owińskach, brama do Puszczy Zielonki, ale myślę, że jej znaczenie komunikacyjne będzie jeszcze większe z tego względu, że znajduje się po prostu bliżej Poznania - zaznaczył.

Samorządowiec dodał, że nowa przeprawa to ważny fragment w systemie tras rowerowych na terenie aglomeracji. Wskazał, że obecnie gmina Czerwonak opracowuje m.in. projekt ścieżki rowerowej prowadzącej w stronę Dziewiczej Góry. Wojtkowiak przypomniał, że kilka fragmentów jest już zrealizowanych, nad innymi trwają prace projektowe. - Pracujemy także nad tzw. Pętlą Czerwonacką, czyli połączeniem obydwu kładek, tej kładki w Czerwonaku z kładką w Owińskach, która już funkcjonuje od trzech lat. Wiem także, że miasto Poznań pracuje nad połączeniami rowerowymi po swojej stronie; tak że będziemy mieli, mam nadzieję, w perspektywie 2-3 lat kolejną atrakcję turystyczną i kolejny szlak komunikacyjny, który poprowadzi wzdłuż rzeki Warty po obu jej stronach - zaznaczył Wojtkowiak.

Budowa kładki kosztowała ponad 14 milionów złotych.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Fakty po Faktach
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Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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