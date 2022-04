Nie żyje architekt Przemysław Borkowicz. Współprojektował Stary Browar w Poznaniu

Od "akwarium" po szkolny teatr

Po powrocie do Polski w 1989 roku razem z Piotrem Barełkowskim założyli Studio ADS. To właśnie wspólnie architekci odnosili największe sukcesy.

Cenieni w Poznaniu

Dwa lata później Studio ADS otrzymało nagrodę za terminal pasażerski na lotnisku Poznań-Ławica (powiększony potem w 2012 r.). "Projektanci stworzyli budynek symbol o dynamicznej, spójnej formie przykrytej zaoblonym dachem wspartym na ukośnych podporach, co w czytelny sposób nasuwa skojarzenia z awiacją, podobnie jak miękko zarysowane naroża i połyskliwe, srebrzyste okładziny elewacyjne. (...) Symetryczny obiekt z centralnie ulokowanym głównym i dwoma bocznymi wejściami, dobrze widoczny z ul. Bukowskiej, stał się swego rodzaju charakterystyczną bramą do miasta i oznaką jego aspiracji" - opisują organizatorzy konkursu.

Browar, który stał się cudem

W tym samym roku architekci otrzymali nagrodę im. Quadro. "Stary Browar stał się swoistym opus magnum pracowni, i to bardzo odległym od stylistyki high-tech, do której przyzwyczaili poznaniaków obaj architekci - mimo że pierwsze koncepcje rozbudowy zabytku operowały współczesnymi środkami wyrazu. Później projektanci i inwestor zwrócili się ku tradycji, okładając nowe betonowe konstrukcje cegłą, co upodobniło je do zachowanych w niewielkim stopniu fragmentów oryginalnego kompleksu (...) Wnętrze, które zobaczyli klienci, znacznie odbiegało od typowych handlowych realizacji. Do dziś zaskakują wysokiej jakości materiały, scenograficzny rozmach uzyskany dzięki współpracy z Ryszardem Kają, pastiszowe odwołania do form rodem z XIX wieku oraz wielka dbałość o detal" - czytamy na stronie konkursu.