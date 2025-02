Nie będzie kolei z Konina do Turku. "Należy rozważyć inne rozwiązania"

W Turku, powiatowym mieście we wschodniej Wielkopolsce mieszka ponad 27 tysięcy osób. Podróż do Poznania to spore wyzwanie. Po likwidacji połączeń PKS, mieszkańcy mogą polegać tylko na prywatnym przewoźniku, który oferuje kursy do Konina. Stamtąd dopiero można szukać połączeń ze stolicą regionu.