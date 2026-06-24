Poznań Zderzył się z drezyną, kierowca nie żyje Oprac. Rafał Molenda |

Co zrobić, jeśli utknie się między rogatkami? Rozwiązanie jest jedno Źródło wideo: Tomasz Pupiec | Fakty po południu Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek wieczorem na przejeździe kolejowym wyposażonym w rogatki oraz sygnalizację świetlną. - Około godziny 21 w miejscowości Nekla auto osobowe zderzyło się z drezyną - pojazdem obsługi technicznej, służącym do naprawy trakcji, czy torów - poinformował Adam Wojciński z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Samochód wjechał przed drezynę

- Zginął kierujący Volkswagenem. To 30-latek z powiatu sieradzkiego. W tej chwili nie możemy więcej powiedzieć na temat okoliczności zdarzenia. Trwa postępowanie pod nadzorem prokuratury z Wrześni - dodał Adam Wojciński.

Przejazd kolejowy w Nekli Źródło zdjęcia: Google Maps

Przyczyny wypadku wyjaśniają biegli

- Samochód osobowy wjechał pod drezynę techniczną, należącą do Zakładu Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu. W wyniku zdarzenia kierowca auta poniósł śmierć. Przyczyny wypadku wyjaśnia komisja kolejowa, przy udziale Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych - poinformował nas Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Obecnie ruch pociągów odbywa się płynnie. Rozkładową organizację jazdy przywrócono po zakończeniu działań na miejscu wypadku.