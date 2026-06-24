Zderzył się z drezyną, kierowca nie żyje
Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek wieczorem na przejeździe kolejowym wyposażonym w rogatki oraz sygnalizację świetlną. - Około godziny 21 w miejscowości Nekla auto osobowe zderzyło się z drezyną - pojazdem obsługi technicznej, służącym do naprawy trakcji, czy torów - poinformował Adam Wojciński z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.
Samochód wjechał przed drezynę
- Zginął kierujący Volkswagenem. To 30-latek z powiatu sieradzkiego. W tej chwili nie możemy więcej powiedzieć na temat okoliczności zdarzenia. Trwa postępowanie pod nadzorem prokuratury z Wrześni - dodał Adam Wojciński.
Przyczyny wypadku wyjaśniają biegli
- Samochód osobowy wjechał pod drezynę techniczną, należącą do Zakładu Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu. W wyniku zdarzenia kierowca auta poniósł śmierć. Przyczyny wypadku wyjaśnia komisja kolejowa, przy udziale Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych - poinformował nas Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Obecnie ruch pociągów odbywa się płynnie. Rozkładową organizację jazdy przywrócono po zakończeniu działań na miejscu wypadku.