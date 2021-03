Jechał autem bez maski, zderzaków i tablic

Do zatrzymania kierowcy bmw doszło w środę w Mielżynie. - Młody mężczyzna poruszał się po drodze publicznej samochodem, który zwrócił uwagę policjantów gnieźnieńskiej drogówki, bo nie posiadał tablic rejestracyjnych i elementów wyposażenia zewnętrznego nadwozia pojazdu, takich jak pokrywy silnika, zderzaków i przednich błotników - informuje Anna Osińska, oficer prasowa gnieźnieńskiej policji.

Samochód tak wyglądał, bo go naprawiał

Podczas kontroli okazało się, że kierujący co prawda posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami, ale samochód który prowadził był niezarejestrowany, czyli niedopuszczony do ruchu.