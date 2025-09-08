Zderzenie dwóch busów. Jedna osoba nie żyje, są ranni

Do wypadku doszło o godzinie 7.20 na drodze krajowej numer 24 na odcinku Kwilcz - Kamionna. W miejscowości Mechnacz zderzyły się dwa busy.
- W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, dwie trafiły do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana - powiedział po godzinie 11 starszy kapitan Marcin Piechocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie.
Ofiara wypadku to 73-letni kierowca jednego z busów. - Policja ustala okoliczności i przyczynę wypadku - przekazała młodsza aspirant Justyna Rybczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.
Droga była zablokowana do godziny 12. Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej.
Autorka/Autor: FC/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Międzychód