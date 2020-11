"Ryś postanowił łapą sprawdzić, jak się robi zdjęcia"

Od znajomych dostał informacje, że w okolicy znajduje się ryś. Pojechał zrobić mu zdjęcia. nie spodziewał się jednak, że dojdzie do tak bliskiego spotkania. Kot podszedł do postawionego statywu z aparatem i zaczął "bawić się" zawieszonym na nim plecakiem.

Liczył w głowie straty

Gdy odszedł od aparatu, ryś Piernik podszedł do niego i postanowił "sprawdzić własną łapą, jak robi się zdjęcia". Zbliżył się do statywu i zainteresował się zawieszonym na nim plecakiem. W środku nie było jednak kanapek z sarniną, a sprzęt fotograficzny,

Fotograf obserwował co zrobi ryś i pstrykał mu zdjęcia. - Podszedł do statywu z aparatem i zainteresował go plecak. Szturchnął go kilka razy - opowiada fotograf.