Wielkopolskie Problemy z wodą w Wielkopolsce. Wykryto bakterię e-coli Filip Czekała |

Problemy z woda w powiecie krotoszyńskim (woj. wielkopolskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Komunikaty o tym, że woda zdatna jest do spożycia wyłącznie po przegotowaniu, krotoszyński sanepid opublikował w piątek.

"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody w strefie zaopatrzenia w wodę Chwaliszew stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli i parametru barwa. W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu" - informował Dariusz Wawrzyńczak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie.

18 miejscowości bez wody do picia

Problem dotyczy aż 17 miejscowości: Chwaliszew, Smoszew, Biadki, Janów, Gorzupia, Świnków, Tomnice, Durzyn, Kobierno, Brzoza, Bożacin, Jobki, Paprotki, Piaski, Sobki, Starków, Zofiówka.

Podobny problem, ale dotyczący wyłącznie przekroczonych norm bakterii grupy coli, stwierdzono w strefie zaopatrzenia w wodę Sulmierzyce. W Sulmierzycach również wodę można pić wyłącznie po wcześniejszym przegotowaniu.

"Woda bez ograniczeń może być używana do pozostałych celów domowych (kąpiel, prace porządkowe czy spłukiwanie toalet). Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję, zwiększoną zawartość chloru w wodzie może nastąpić pogorszenie jej smaku i zapachu, ale nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia" - informował w piątek sanepid.

Czekają na wyniki

W poniedziałek stan wody w strefach zaopatrzenia w Chwaliszewie i Sulmierzycach nie uległ zmianie. "Na chwilę obecną nadal obowiązują dwie informacje wydane w dniu 10 lipca 2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie oczekuje na wyniki próbek wody pobranych po przeprowadzonych działaniach naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań" - poinformowała tvn24.pl Emilia Popiołek, kierownik oddziału nadzoru krotoszyńskiego sanepidu.

Wyniki badań powinny dotrzeć do sanepidu jeszcze w poniedziałek.