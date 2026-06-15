Przedterminowe wybory po śmierci burmistrza. Wygrał Piotr Osuch z PSL
W Koźminie Wielkopolskim wszystko jest już jasne. Mieszkańcy w niedzielę ruszyli do dziewięciu lokali wyborczych, by wziąć udział w przedterminowych wyborach na burmistrza.
O urząd ubiegało się dwóch kandydatów, radnych Rady Powiatu Krotoszyńskiego - Piotr Osuch z (PSL) i Grzegorz Król (PIS). Niekwestionowanym zwycięzcą okazał się polityk PSL.
Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza zdobył 4514 głosów, co stanowi 94,65 proc. poparcia. Jego kontrkandydat Grzegorz Król z Komitetu Wyborczego Wyborców Zjednoczona Prawica uzyskał 255 głosów, czyli 5,35 proc.
Frekwencja wyniosła 48,44 proc.
"Takie wyniki nie biorą się z przypadku"
Piotr Osuch dotychczas pełnił funkcję przewodniczącego rady powiatu krotoszyńskiego. Ma 46 lat i jest nauczycielem w Zespole Szkół Szkół im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, gdzie uczy historii oraz wiedzy o społeczeństwie.
Wyniki wyborów skomentował w poniedziałek na platformie X wicepremier, szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz: "Takie wyniki nie biorą się z przypadku. To dobry sygnał przed wyborami parlamentarnymi!".
"Zdeklasował swojego konkurenta z PiS!" - napisano na oficjalnym profilu ludowców w mediach społecznościowych.
Do głosowania uprawnionych było 9946 mieszkańców. Łącznie oddano 4769 ważnych głosów. Przedterminowe wybory spowodowała śmierć dotychczasowego burmistrza Macieja Bratborskiego, który pełnił tę funkcję w latach 2002-2026.