Poznań Przedterminowe wybory po śmierci burmistrza. Wygrał Piotr Osuch z PSL Aleksandra Arendt-Czekała |

Jak zagłosowaliby Polacy w wyborach parlamentarnych. Nowy sondaż dla Opinia24 (12.06.2026) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Koźminie Wielkopolskim wszystko jest już jasne. Mieszkańcy w niedzielę ruszyli do dziewięciu lokali wyborczych, by wziąć udział w przedterminowych wyborach na burmistrza.

O urząd ubiegało się dwóch kandydatów, radnych Rady Powiatu Krotoszyńskiego - Piotr Osuch z (PSL) i Grzegorz Król (PIS). Niekwestionowanym zwycięzcą okazał się polityk PSL.

Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza zdobył 4514 głosów, co stanowi 94,65 proc. poparcia. Jego kontrkandydat Grzegorz Król z Komitetu Wyborczego Wyborców Zjednoczona Prawica uzyskał 255 głosów, czyli 5,35 proc.

Frekwencja wyniosła 48,44 proc.

"Takie wyniki nie biorą się z przypadku"

Piotr Osuch dotychczas pełnił funkcję przewodniczącego rady powiatu krotoszyńskiego. Ma 46 lat i jest nauczycielem w Zespole Szkół Szkół im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, gdzie uczy historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Wyniki wyborów skomentował w poniedziałek na platformie X wicepremier, szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz: "Takie wyniki nie biorą się z przypadku. To dobry sygnał przed wyborami parlamentarnymi!".

"Zdeklasował swojego konkurenta z PiS!" - napisano na oficjalnym profilu ludowców w mediach społecznościowych.

Do głosowania uprawnionych było 9946 mieszkańców. Łącznie oddano 4769 ważnych głosów. Przedterminowe wybory spowodowała śmierć dotychczasowego burmistrza Macieja Bratborskiego, który pełnił tę funkcję w latach 2002-2026.