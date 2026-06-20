Z kraju "Skala strat jest ogromna". Ceny jaj i drobiu mogą wzrosnąć Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Rzadkie jajko Faberge osiągnęło rekordową cenę 30,2 mln dolarów na aukcji w Londynie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak poinformowało biuro prasowe Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW), w 2026 roku w 143 ogniskach grypy ptaków (HPAI) znajdowało się 9,7 mln ptaków. W 52 ogniskach rzekomego pomoru drobiu (ND) było 3,7 mln ptaków. Dla porównania w całym 2025 roku w ogniskach HPAI znalazło się 10,2 mln ptaków oraz 8,5 mln dotkniętych ND. W 2024 roku było to odpowiednio 3,2 mln (HPAI) i 3 mln (ND).

Ogromna skala strat w branży

Według prezesa Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Pawła Podstawki, choroby zakaźne drobiu największy wpływ mają na produkcję jaj, ponieważ proces odtworzenia stada niosek trwa od 6 do 9 miesięcy.

- W tym roku ogniska HPAI objęły 4,88 mln niosek. Przy krajowym pogłowiu kur nieśnych rzędu 38-42 mln sztuk obecna liczba niosek wybitych z powodu HPAI oznacza utratę około 12 procent potencjału produkcyjnego. Jedna kura nieśna produkuje średnio 300-330 jaj rocznie, więc mówimy o stracie 120-135 mln jaj miesięcznie. Oczywiście część stad zostanie odbudowana, więc faktyczny ubytek będzie mniejszy, ale skala strat jest ogromna - ocenił ekspert.

Szacunki drobiarzy zakładają, że liczba utraconych kur niosek do końca roku może wzrosnąć do 5,5-6 mln, a zmniejszona podaż jaj może mieć wpływ na utrzymanie cen jaj powyżej średniej wieloletniej i zwiększoną konkurencję o surowiec pomiędzy handlem detalicznym a firmami przetwórczymi.

Odbudowa podaży jest spodziewana w pierwszej połowie 2027 roku. W przypadku utraty większej liczby niosek mogą się pojawić niedobory jaj klasy przemysłowej, czego efektem może być wzrost cen proszków jajecznych i mas jajowych oraz zwiększony import jaj i produktów jajecznych.

Ceny jaj mogą wzrosnąć

W ocenie Pawła Podstawki ze względu na specyfikę hodowli choroby zakaźne w większym stopniu dotykają producentów jaj.

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- Tegoroczne HPAI jest przede wszystkim problemem rynku jaj, ponieważ dotyka dużych stad kur nieśnych. ND z kolei w większym stopniu wpływa na sektor mięsa drobiowego. Oznacza to, że konsument szybciej odczuje skutki HPAI na półce z jajami niż skutki ND przy zakupie mięsa drobiowego - wyjaśnił prezes KFHDiPJ.

Przyczyną tej sytuacji jest cykl hodowlany: brojler osiąga wagę ubojową już po 6 tygodniach, co oznacza większą zdolność rynku mięsa drobiowego do odbudowy podaży. Jednak przy utrzymaniu skali zakażeń w fermach mięsnych prezes Podstawka nie wyklucza presji na wyższe ceny mięsa drobiowego i ograniczenia eksportu z części obszarów objętych restrykcjami nakładanymi w ramach procedur zwalczania tych chorób.

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