Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Podczas jazdy autem siedzieli na drzwiach. Posypały się mandaty

|
Niebezpieczne zachowanie na parkingu
Niebezpieczna jazda w Kościanie
Źródło: KPP Kościan
Młodzi kierowcy urządzili sobie "pokaz" na parkingu w Kościanie. Na nagraniu z monitoringu widać, że podczas jazdy pasażerowie siedzieli na drzwiach. Niebezpieczną zabawę przerwali policjanci.

Pod koniec marca grupa nastolatków spotkała się wieczorem na parkingu jednego z marketów przy ul. Śmigielskiej w Kościanie (Wielkopolska). Policjanci zwrócili na nich uwagę, gdy zobaczyli, że podczas jazdy autami, na drzwiach pojazdów siedzą pasażerowie.

Posypały się mandaty

Okazało się, że za kierownicą obu aut oraz wśród pasażerów znajdowali 19-letni mieszkańcy Kościana i gminy Krzywiń. Policjanci skontrolowali oba auta i zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Następnie wszystkich uczestników zdarzenia wezwano na komendę 16 kwietnia.

Niebezpieczne zachowanie na parkingu
Niebezpieczne zachowanie na parkingu
Źródło: KPP Kościan

- W wyniku przeprowadzonych czynności pasażerowie zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości po 100 złotych za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa. Kierujący pojazdami ponieśli surowsze konsekwencje. Zostali ukarani za przewożenie pasażerów bez zapiętych pasów oraz za używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób. Łącznie nałożono na nich mandaty w wysokości 300 złotych oraz 17 punktów karnych - poinformował st. asp. Jarosław Lemański, rzecznik kościańskiej policji.

Drugi mandat do kolekcji

Kierowca Audi otrzymał jeszcze dodatkowo mandat na 1200 złotych. Tym razem już nie za popisy na parkingu przed marketem, a za parkowanie przed komendą.

- Zaparkował samochód na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami, posługując się przy tym kartą parkingową wystawioną na swojego ojca - wytłumaczył rzecznik kościańskiej policji.

 I to właśnie za to wykroczenie został ukarany kolejnym mandatem.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Kościan

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaDrogi w Polsce
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

