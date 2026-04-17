Poznań Podczas jazdy autem siedzieli na drzwiach. Posypały się mandaty

Niebezpieczna jazda w Kościanie Źródło: KPP Kościan

Pod koniec marca grupa nastolatków spotkała się wieczorem na parkingu jednego z marketów przy ul. Śmigielskiej w Kościanie (Wielkopolska). Policjanci zwrócili na nich uwagę, gdy zobaczyli, że podczas jazdy autami, na drzwiach pojazdów siedzą pasażerowie.

Posypały się mandaty

Okazało się, że za kierownicą obu aut oraz wśród pasażerów znajdowali 19-letni mieszkańcy Kościana i gminy Krzywiń. Policjanci skontrolowali oba auta i zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Następnie wszystkich uczestników zdarzenia wezwano na komendę 16 kwietnia.

Niebezpieczne zachowanie na parkingu Źródło: KPP Kościan

- W wyniku przeprowadzonych czynności pasażerowie zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości po 100 złotych za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa. Kierujący pojazdami ponieśli surowsze konsekwencje. Zostali ukarani za przewożenie pasażerów bez zapiętych pasów oraz za używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób. Łącznie nałożono na nich mandaty w wysokości 300 złotych oraz 17 punktów karnych - poinformował st. asp. Jarosław Lemański, rzecznik kościańskiej policji.

Drugi mandat do kolekcji

Kierowca Audi otrzymał jeszcze dodatkowo mandat na 1200 złotych. Tym razem już nie za popisy na parkingu przed marketem, a za parkowanie przed komendą.

- Zaparkował samochód na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami, posługując się przy tym kartą parkingową wystawioną na swojego ojca - wytłumaczył rzecznik kościańskiej policji.

I to właśnie za to wykroczenie został ukarany kolejnym mandatem.

