Zmarła 37-latka zakażona koronawirusem. Na kwarantannie dzieci i pacjenci szpitala

37-latka, którą przewieziono ze szpitala w Wolicy pod Kaliszem do Poznania, zmarła w niedzielę rano. Kobieta trafiła do szpitala w stanie ciężkim - podał w niedzielę rzecznik wojewody wielkopolskiego. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem. - Powodem śmierci 37-letniej pacjentki z Poznania było zakażenie koronawirusem i choroby, które pojawiły się w następstwie zakażenia - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Śmierć przez koronawirusa

- Pacjentka, która zmarła w niedzielę rano w szpitalu w Poznaniu to 37-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie ciężkim - podał w niedzielę Tomasz Stube, rzecznik prasowy wojewody. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z diagnozą lekarzy "powodem śmierci zmarłej dziś 37-letniej pacjentki z Poznania było zakażenie koronawirusem i choroby, które pojawiły się w następstwie zakażenia". Jak dodano w komunikacie, "pacjentka była w stanie ciężkim i miała inne współistniejące schorzenia".

Chorej nie udało się uratować mimo intensywnej terapii. - Pacjentka przyjechała do nas w skrajnie ciężkim stanie, została przyjęta do odcinka intensywnej terapii szpitala zakaźnego. Poddana została procedurom intensywnej terapii, stan krytyczny niestety się utrzymywał. Chora zmarła - powiedział rzecznik jednoimiennego szpitala zakaźnego w Poznaniu lek. med. Jacek Górny. Pytany, czy u kobiety stwierdzono występowanie chorób współistniejących powiedział, że "miała umiarkowane obciążenia".

Szpital w Wolicy zamknięty

37-letnia pacjentka trafiła do szpitala w Wolicy 15 marca z rozpoznaniem zapalenia płuc. Według przedstawicieli szpitala, pierwotna diagnostyka wskazywała na infekcję bakteryjną. Nie było jednak poprawy, dlatego pojawiło się podejrzenie, że może być zakażona koronawirusem.

Kobieta w ciężkim stanie została przetransportowana w czwartek do specjalistycznego szpitala w Poznaniu.

- Odtworzono w tej chwili ciąg i łańcuch osób potencjalnie zagrożonych. Będzie to przekazane oczywiście do sanepidu. Zabezpieczono nowe drogi transportu, ponieważ osoby pozostające na terenie szpitala i pacjenci muszą mieć dostęp do niezbędnych środków higienicznych, żywności oraz leków. Cały czas pozostajemy w stałym kontakcie z pracownikami przebywającymi na terenie szpitala - przekazał.