Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o słyszalnych trzech hukach w Koninie. Jak poinformowali nas internauci, hałas miał być słyszany około godziny 9.35. - W Koninie w Wielkopolsce słychać było trzy wielkie huki, szyby się trzęsły w Koninie i Kole. Potężne drgania było czuć w promieniu wielu kilometrów - napisał internauta.

- Około godziny 9.35 zdarzyło się coś dziwnego. Dwa razy ściany domu poruszyły się. Wybiegłam z domu, słyszałam tylko lecący bardzo wysoko głośny samolot. Jestem ciekawa, czy będzie wiadomo za jakiś czas, co się wydarzyło. Przez chwilę powiało grozą - zaalarmowała inna internautka.

Strażacy słyszeli, policja uspokaja

O zdarzenie zapytaliśmy oficera prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, starszego kapitana Sebastiana Andrzejewskiego.

- Na razie nie wpłynęło do nas żadne zgłoszenie w tej sprawie, natomiast słyszeliśmy te huki. Na tę chwilę nie wiadomo, co mogło być przyczyną - przekazał.

Konińska policja uspokaja mieszkańców. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych poinformowano, że "nie ma żadnego zagrożenia".

Samoloty sojusznicze "przekraczały barierę dźwięku"

Jak dodali funkcjonariusze z Konina, "huki słyszalne w różnych miejscach powiatu były spowodowane przelotem samolotów Sił Sojuszniczych RP, które przekraczały barierę dźwięku".

Wielkopolska policja na portalu X doprecyzowała, że "odgłos huków słyszanych rano we wschodniej Wielkopolsce to odgłos trzech samolotów sojuszniczych".

