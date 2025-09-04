Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o słyszalnych trzech hukach w Koninie. Jak poinformowali nas internauci, hałas miał być słyszany około godziny 9.35. - W Koninie w Wielkopolsce słychać było trzy wielkie huki, szyby się trzęsły w Koninie i Kole. Potężne drgania było czuć w promieniu wielu kilometrów - napisał internauta.
- Około godziny 9.35 zdarzyło się coś dziwnego. Dwa razy ściany domu poruszyły się. Wybiegłam z domu, słyszałam tylko lecący bardzo wysoko głośny samolot. Jestem ciekawa, czy będzie wiadomo za jakiś czas, co się wydarzyło. Przez chwilę powiało grozą - zaalarmowała inna internautka.
Strażacy słyszeli, policja uspokaja
O zdarzenie zapytaliśmy oficera prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, starszego kapitana Sebastiana Andrzejewskiego.
- Na razie nie wpłynęło do nas żadne zgłoszenie w tej sprawie, natomiast słyszeliśmy te huki. Na tę chwilę nie wiadomo, co mogło być przyczyną - przekazał.
Konińska policja uspokaja mieszkańców. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych poinformowano, że "nie ma żadnego zagrożenia".
Samoloty sojusznicze "przekraczały barierę dźwięku"
Jak dodali funkcjonariusze z Konina, "huki słyszalne w różnych miejscach powiatu były spowodowane przelotem samolotów Sił Sojuszniczych RP, które przekraczały barierę dźwięku".
Wielkopolska policja na portalu X doprecyzowała, że "odgłos huków słyszanych rano we wschodniej Wielkopolsce to odgłos trzech samolotów sojuszniczych".
Autorka/Autor: mm, asz/ tam
Źródło: Kontakt24, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: GoogleMaps