Potrącenie pieszego na pasach. 47-latek nie przeżył
Do potrącenia doszło około godziny 20.20 na drodze krajowej nr 25 w kierunku Konina, na wysokości miejscowości Teodorowo. - 64-letni kierujący Nissanem potrącił 47-latka na przejściu dla pieszych. W wyniku obrażeń pieszy zmarł na miejscu. Kierujący był trzeźwy - przekazała tvn24.pl st. asp. Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
Droga w chwili zdarzenia była częściowo zablokowana, ruch na miejscu przewrócono około 23. Policja ustala przyczyny tego zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl