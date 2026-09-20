Poznań Potrącenie pieszego na pasach. 47-latek nie przeżył Svitlana Kucherenko |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Koninie

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Do potrącenia doszło około godziny 20.20 na drodze krajowej nr 25 w kierunku Konina, na wysokości miejscowości Teodorowo. - 64-letni kierujący Nissanem potrącił 47-latka na przejściu dla pieszych. W wyniku obrażeń pieszy zmarł na miejscu. Kierujący był trzeźwy - przekazała tvn24.pl st. asp. Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych Źródło zdjęcia: KMP w Koninie

Droga w chwili zdarzenia była częściowo zablokowana, ruch na miejscu przewrócono około 23. Policja ustala przyczyny tego zdarzenia.