Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Potrącenie pieszego na pasach. 47-latek nie przeżył

|
Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KMP w Koninie
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
64-letni kierowca Nissana potrącił na przejściu dla pieszych mężczyznę. 47-letni pieszy zmarł na miejscu.

Do potrącenia doszło około godziny 20.20 na drodze krajowej nr 25 w kierunku Konina, na wysokości miejscowości Teodorowo.  - 64-letni kierujący Nissanem potrącił 47-latka na przejściu dla pieszych. W wyniku obrażeń pieszy zmarł na miejscu. Kierujący był trzeźwy - przekazała tvn24.pl st. asp. Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych
Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych
Źródło zdjęcia: KMP w Koninie

Droga w chwili zdarzenia była częściowo zablokowana, ruch na miejscu przewrócono około 23. Policja ustala przyczyny tego zdarzenia.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Droga Krajowa 25Potrącenie
Czytaj także:
Silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW dla całego kraju
METEO
Policja - zdjęcie ilustracyjne
Policja odnalazła zaginionych chłopców z Bytomia
Katowice
9-latek odnalazł skarb w Zamku w Czersku
"Mały odkrywca z wielkim znaleziskiem". 9-latek znalazł monetę sprzed setek lat
WARSZAWA
sklejka ai
"Oczywisty" konflikt. "Stają do tej samej kolejki po pieniądze"
Łukasz Figielski
Deszczowe ulice Tokio przed przejściem tajfunu Dujuan
Dujuan sunie na Japonię. Odwołane loty, skrócone imprezy
METEO
imageTitle
Piękne słowa Niemca o polskich siatkarzach
EUROSPORT
Leki przeciwstarzeniowe są coraz bliżej. Badania trwają
Naukowcy szukają "leku" na starzenie. Są blisko?
Zuzanna Kuffel
Łatwogang
Akcja Łatwoganga już pomaga. "Onkologia dostała niesamowity głos"
Polska
imageTitle
"Złap mnie, jeśli potrafisz" w meczu MLS. Niecodzienny gość na murawie
EUROSPORT
schron schrony w Polsce
Ekspert wskazuje, które miejsca w mieście dadzą bezpieczne schronienie
Polska
shutterstock_2555496213
Cięcia mogą dotknąć Porsche. Volkswagen szuka oszczędności
BIZNES
Złodziej lexusa zatrzymany na lotnisku chwilę przed wylotem z kraju
Ukradli samochód należący do rodziny premiera. Nowe informacje
Trójmiasto
7077342
"Sojusz jest gotowy". Naczelny dowódca NATO zapewnia
Świat
imageTitle
Co z kolanem Wilfredo Leona? Jest odpowiedź
EUROSPORT
pociąg wagony kontenery shutterstock_653140774
Import z Chin rośnie. Tych towarów kupujemy najwięcej
BIZNES
Tragiczny pożar na Grochowie (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar mieszkania. Nie żyje jedna osoba
WARSZAWA
Wiewiórka pospolita
Wiewiórki pozbawiły ich prądu. "Dla chcącego nic trudnego"
METEO
imageTitle
Twardosz znów to zrobiła! Drugi z rzędu triumf Polki w Rasnovie
EUROSPORT
imageTitle
Lewandowski rusza na zgrupowanie. Wcześniej zimny prysznic w MLS
EUROSPORT
samochód przyczepa droga shutterstock_2755932237
Zmiana w opłatach dla kierowców. Nowe zasady wchodzą w życie
BIZNES
Strażacy gasili pożar (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar szkoły na Białołęce. Spłonęła sala dydaktyczna z zapleczem
WARSZAWA
moskwa
Atak dronów na Moskwę. Jest nagranie
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: czeka nas "twardy reset"
METEO
16-latek zginął po uderzeniu crossem w drzewo
Nastolatek uderzył crossem w drzewo. Nie żyje
Rzeszów
Testowy wystrzał strategicznych pocisków manewrujących przez północnokoreańską armię (zdjęcie ilustracyjne)
Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny. Rakieta spadła do morza
Świat
Atak Rosji na obwód kijowski
Rosyjskie drony nad Ukrainą. Wśród ofiar matka i jej dwoje dzieci
Świat
imageTitle
Zapadła ostateczna decyzja. Nie wywinie się od kary za doping
EUROSPORT
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Nie tylko kierowcy zapłacą więcej. Ekspertka ostrzega
BIZNES
Kolumny dymu nad dystryktem Coimbra w Portugalii
Rozległy pożar w Portugalii. Ranni strażacy
METEO
imageTitle
"Mamy cel i krok po kroku do niego zmierzamy"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica