Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent

Konin
Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent
Źródło: TVn24
Po godzinie 22 w Koninie alkoholu już się nie kupi, nawet na stacjach benzynowych. Efekty wprowadzonej od lutego prohibicji już są widoczne. W mieście znacząco spadła liczba interwencji domowych.

Od lutego w Koninie obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu pomiędzy godzinami 22 a 6. Nowe prawo obejmuje wszystkie punkty handlowe działające w całym mieście, w tym stacje benzynowe. Nie dotyczy jedynie restauracji i innych punktów gastronomicznych. Zakaz uchwaliła rada miasta w grudniu ubiegłego roku. W konsultacjach społecznych wprowadzenie nowego prawa poparła większość mieszkańców Konina.

O pozytywnych efektach zakazu informuje policja, która zanotowała ponad 280 interwencji domowych mniej od lutego do czerwca tego roku w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. - To spadek o ponad 69 procent – przekazała młodsza aspirant Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

W każdym miesiącu mniej interwencji

Z danych przekazanych przez Król wynika, że od lutego do czerwca 2024 r. konińska policja odnotowała 405 interwencji domowych, podczas gdy w analogicznym okresie 2025 r. takich interwencji było 124. Mniejszą liczbę interwencji odnotowano w każdym z pięciu miesięcy. Łączna liczba interwencji policji od lutego do czerwca bieżącego roku wyniosła 4395, podczas gdy w 2024 r. były to 4582 działania. Oznacza to spadek o 187 interwencji, czyli o ponad 4 proc. Jednocześnie statystyki dla poszczególnych miesięcy były zróżnicowane. Największy spadek podjętych działań odnotowano w czerwcu – o 97 mniej. Spadła również liczba interwencji w lutym i kwietniu. Więcej razy działania policjanci podejmować musieli w marcu i maju.

"Wszystkie statystyki wskazują, że jest bezpieczniej"

- Przez te pięć miesięcy do końca czerwca 2025 roku wszystkie statystyki wskazują, że jest bezpieczniej. Na tym nam zależało i z tego się cieszymy – ocenia Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina.

Jak dodał, zakaz ograniczył przede wszystkim spożywanie alkoholu przez młodzież.

Nowak powiedział, że nie dotarły do niego krytyczne głosy dotyczące nocnej prohibicji, na przykład od przedsiębiorców, którzy nie mogą już sprzedawać alkoholu w godzinach nocnych. – Sprzedawcy dobrze się dostosowali, nie zauważamy problemów – stwierdził. Dodał, że miasto nie jest w tym momencie w stanie oszacować ewentualnego spadku wpływów do budżetu, na przykład z tak zwanego funduszu korkowego w związku z wprowadzeniem zakazu. Będzie to możliwe dopiero po zakończeniu roku budżetowego.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: www.konin.pl

Udostępnij:
Czytaj także:
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Dlaczego sztuczna inteligencja kłamie
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Sztuczna inteligencja bije się w piersi - i nadal kłamie
Michał Istel
imageTitle
Mistrz Polski na dopingu. Kilkuletnia dyskwalifikacja
Najnowsze
mid-25813448
Weto prezydenta, błyskawiczna riposta premiera
BIZNES
Auto miało włączone światła
Spał w aucie na bocznej drodze. Był poszukiwany, a pojazd kradziony
Białystok
kontenery shutterstock_2377685271
Cła Trumpa zostaną obniżone. USA i UE ze wspólnym oświadczeniem
BIZNES
imageTitle
"Kradzież" od partnera? Świątek i Ruud wskazali po jednym elemencie
EUROSPORT
Stopnie schodów mają różną długość
Ktoś ma tu nierówno pod... nogami. Kuriozalny remont schodów w centrum Poznania
Poznań
Prognoza anomalii temperatury na wysokości około 1500 metrów 
Zbliża się wielkie ochłodzenie. Kiedy nastąpi kulminacja
METEO
Prace rozbiórkowe spalonej hali
W całym kraju włączą sygnały. W hołdzie zmarłemu strażakowi
Trójmiasto
Obietnice minus. Emerytury stażowe
Emerytury do ponownego przeliczenia. Decyzja prezydenta
BIZNES
Mieszkańcy otrzymali rozliczenia za ogrzewanie
Dostali rachunki grozy za ogrzewanie. Teraz domagają się wyjaśnień
Kujawsko-Pomorskie
Szpital w Koninie
Szpital wstrzymał przyjęcia na onkologię? "Stanowczo dementujemy"
Zuzanna Kuffel
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Zwłoki kobiety w mieszkaniu. Jedna osoba zatrzymana
WARSZAWA
Paweł Wroński
MSZ reaguje po eksplozji drona w Osinach
Polska
10-latek ranny podczas prac w sadzie (zdjęcie ilustracyjne)
22-latek odpowie za atak na ratowników medycznych
Kraków
Sebastian M. poszukiwany po wypadku na A1
Sprawa Sebastiana M. Jest decyzja sądu w sprawie aresztu
Łódź
Zamrożenie cen energii. Co podpisał, a czego nie podpisał Karol Nawrocki
Zamrożenie cen energii. Co podpisał, a czego nie podpisał Nawrocki
Michał Istel
shutterstock_2546899359
"Nie dajcie się okraść". Nowa kampania oszustów
BIZNES
shutterstock_2531308729
Raport NIK: wydatki na dializy rosną, a zgonów coraz więcej
Zdrowie
Nord Stream
Włoska policja zatrzymała podejrzanego o wysadzenie Nord Stream
Świat
26-latek został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Radny zatrzymany za obcowanie płciowe z małoletnią. Usłyszał zarzut
Wrocław
imageTitle
Kiedy pierwszy mecz Polek na mistrzostwach świata?
EUROSPORT
Kolizja tramwaju z autobusem na Świeradowskiej
Autobus rozerwany na pół po kolizji z tramwajem
Wrocław
Makaki królewskie (Macaca mulatta) - zdj. ilustracyjne
Upały. Dzikie zwierzęta też walczą z przegrzaniem
METEO
Zalążki trąb wodnych widoczne z miejscowości Darłówko
"Niesamowity widok" nad Bałtykiem
METEO
Dyrektor muzeum Waldemar Wilczewski uważa, że to najważniejsza tegoroczna ekspozycja
Zrabowali je Sowieci, przed Niemcami ukryli działacze polskiej konspiracji. Wyjątkowa wystawa 
Białystok
Władysław Kosiniak-Kamysz
Holandia wyśle do Polski zestawy Patriot i kilkuset żołnierzy
Polska
Stolica planuje budowę farmy wiatrowej (zdj. ilustracyjne)
Ministra klimatu: weto prezydenta wbrew logice, ekonomii i interesowi państwa
BIZNES
Kobieta została raniona nożem. Nie przeżyła (zdj. ilustracyjne)
Prosił o pomoc w sklepie. Wcześniej został porwany
Poznań
imageTitle
Lider rankingu tenisistów chory. Co z jego startem w US Open?
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica