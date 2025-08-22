Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Porwanie 26-latka. Dwie osoby w areszcie, za trzecią wystawili list gończy

Poszukiwany Alan Bartczak
Konin. List gończy za Alanem Bartczakiem
Źródło: TVN24
Konińska policja poszukuje Alana Bartczaka. Mężczyzna jest podejrzany między innymi o pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem 26-latka. W sprawie wcześniej zatrzymano dwie osoby, w tym byłą partnerkę poszkodowanego.

List gończy za Alanem Bartczakiem wydała Prokuratura Rejonowa w Koninie. 20-latek ostatnio mieszkał w Koninie.

"Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koninie przy ul. Przemysłowej 2, tel. 47 77 52 143" - informuje Komenda Miejska Policji w Koninie.

Wcześniej wobec Alana Bartczaka wystosowano wniosek o areszt tymczasowy i zastosowanie aresztu.

Policja przypomina, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi nawet pięć lat więzienia.

Poszukiwany Alan Bartczak
Poszukiwany Alan Bartczak
Źródło: KMP Konin

Areszty dla dwojga zatrzymanych

Sprawa ma związek z porwaniem 26-latka. W poniedziałek przed południem policjanci otrzymali informację, że w jednej z placówek handlowych znajdują się dwaj mężczyźni - jeden miał zadrapania na twarzy, prosił o pomoc, a drugi nie odstępował go na krok.

- Na początku można było przypuszczać, że chodzi o próbę oszustwa lub wyłudzenia, jednak szybko okazało się, że sytuacja jest znacznie poważniejsza. Doszło do uprowadzenia, pozbawienia wolności i innych przestępstw - relacjonowała aspirant Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Policjanci wcześniej zatrzymali w sprawie dwoje podejrzanych, którzy mieli uprowadzić młodego mężczyznę. 26-letnia kobieta i 24-latek usłyszeli zarzuty przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu.

- Wobec tych dwóch osób skierowano wniosek o areszt tymczasowy, wniosek został przyjęty - zastosowano areszt na trzy miesiące - przekazała prokurator Aleksandra Marańda, zastępca Prokuratora Rejonowego w Koninie. - Ze względu na charakter śledztwa prokuratura nie udziela na tym etapie więcej szczegółów - zastrzegła.

Prosił o pomoc w sklepie. Wcześniej został porwany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prosił o pomoc w sklepie. Wcześniej został porwany

Koszmar w mieszkaniu

Sprawę jako pierwsza opisała "Gazeta Wyborcza". Z ustaleń śledczych, do których dotarł Piotr Żytnicki wynika, że miała być zemsta byłej partnerki pokrzywdzonego. Mężczyzna miał mieć sądowy zakaz zbliżania się do niej, jednak ta zwabiła go do swojego mieszkania. Tam miał zostać uderzony w głowę i skrępowany. Oprawcy mieli torturować mężczyznę, obrażać go i grozić mu, a także jego bliskim.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC/gp

Źródło: tvn24.pl, Gazeta Wyborcza

Źródło zdjęcia głównego: KMP Konin

Udostępnij:
TAGI:
WielkopolskaPolicjaProkuratura
Czytaj także:
Stanisław Koziej
"Najwyższa pora, aby minister Błaszczak przeprosił"
Polska
imageTitle
Polki po testach płci przed mistrzostwami świata. Jednoznaczne wyniki
EUROSPORT
Policja szuka sprawcy, który włamał się do skrzynek w kościele
Z kościoła zniknęły pieniądze. Szukają tego mężczyzny
WARSZAWA
pap_20250814_06D
Akt oskarżenia w sprawie ujawnienia planu obronnego. "Niech to będzie przestroga"
Polska
shutterstock_2581104277
Rząd likwiduje najstarszy podatek w tym kraju
BIZNES
Strefa Gazy
ONZ po raz pierwszy ogłosiła, że w Strefie Gazy panuje głód
Świat
Uran na zdjęciu wykonanym przez sondę Voyager 2
Odkrycie w pobliżu Urana. NASA informuje
METEO
GettyImages-2229395632
Kupowali zestawy, wyrzucali jedzenie. Sieć przeprasza za akcję promocyjną
BIZNES
Mark Rutte
Szef NATO: jesteśmy w kontakcie z Polską w sprawie incydentu z dronem
Świat
Fajerwerki doprowadziły do pożaru
Fajerwerki i pożar w lesie
Opole
Poczekalnia w szpitalu w Petersburgu
Zmiany w kardiologii. Nie każdy z chorym sercem dostanie skierowanie do specjalisty?
Zuzanna Kuffel
Kotka spędziła kilka dni w Chorwacji
Ukryła się w zderzaku auta. Tak Blue pojechała z Olkusza nad Adriatyk
Kraków
Stacja paliwowa na zaanektowanym Krymie
Na Kurylach brakuje benzyny. Wprowadzono limity
Świat
imageTitle
Burza po kuriozalnym losowaniu. To nagranie trzeba zobaczyć
EUROSPORT
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Prace na drogach w czterech dzielnicach
WARSZAWA
Siergiej Ławrow
Spotkanie Zełenskiego z Putinem. Ławrow o tym, co stoi na przeszkodzie
Świat
Mężczyzna został aresztowany
Na schodach leżała zakrwawiona kobieta. Jej partner uciekł
Katowice
imageTitle
Nie stawił się do wojska na czas. Grozi mu kara do 85 tysięcy euro
EUROSPORT
Iga Świątek wróciła do wielkiej formy
Pytania o Świątek przed US Open. "To on robi najlepszą robotę w jej teamie"
Michał Rożniatowski
Wyciek z jadącej betoniarki
Wyciek z jadącej betoniarki. Nagranie
Olsztyn
shutterstock_1789026455
"Uzależniające jak ruletka". Eksperci ostrzegają przed kryptowalutami
BIZNES
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Brutalne pobicie 14-latka w Cegłowie. Nowe informacje
WARSZAWA
Puste butelki po alkoholu
Ekspert: "Wyższa akcyza to niższa śmiertelność"
Zdrowie
Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
Mieszkał na klatce schodowej. Osłabiony, niedożywiony, odmawiał pomocy
WARSZAWA
Pożar budynku straży pożarnej w Toruniu
Pożar w centrum miasta. Płonie budynek straży pożarnej
Kujawsko-Pomorskie
Niedźwiedź za ladą
Niedźwiedź włamał się do lodziarni. Te lody smakowały mu najbardziej
METEO
imageTitle
Radość i niedosyt. Trener Rakowa z mieszanymi uczuciami
EUROSPORT
rosja-0085
Atak na rosyjski rurociąg. Ukraińcy chwalą się nagraniem
Świat
Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej
Wypadek w Hucie Katowice. Są ranni
Katowice
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
NBP ostrzega przed ogromną stratą. Wszystko przez złotego
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica