Hałda śmieci nad gazociągiem. Zadłużą się, by je usunąć

Nielegalne składowisko odpadów przy ul. Marantowskiej w Koninie Źródło: FB - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie

Władze Konina wezmą pożyczkę w wysokości pięciu milionów złotych na usunięcie części nielegalnego składowiska odpadów przy ulicy Marantowskiej. Wywiezione zostanie około 4,6 tysiąca zużytych opon oraz śmieci zalegających nad gazociągiem.

Na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodzili się radni Konina.

Umożliwi to rozpoczęcie usuwania odpadów z nielegalnego składowiska przy ul. Marantowskiej. W pierwszym etapie wywiezione mają być zużyte opony oraz śmieci leżące nad gazociągiem, którym gaz dostarczany jest między innymi do huty w Koninie. Podczas sesji rady miasta zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów wyjaśnił, że największym zagrożeniem, które miasto chce zneutralizować, jest brak możliwości dostania się do gazociągu, który powinien być konserwowany co najmniej raz w roku. - Od kilku lat nie jest serwisowany, nie ma robionych przeglądów na tym odcinku, bo nie ma dostępu do tej infrastruktury - powiedział Adamów.

Przedstawiciele Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z pracownikiem wydziału ochrony środowiska skontrolowali stan wysypiska i przygotowali dokumentację fotograficzną. Zdjęcia opublikowali również w mediach społecznościowych.

Chcą utworzyć 40-metrowy pas bez odpadów

W ramach wykonania zastępczego miasto chce stworzyć 40-metrowy pas bez odpadów nad gazociągiem, który umożliwi jego konserwację. Oznacza to utylizację około 4,1 tysiąca ton śmieci. Dodatkowo władze Konina chcą pozbyć się około pół tysiąca zwiezionych na składowisko opon. Szacunkowy koszt tych działań to około 4,6 miliona złotych. Po otrzymaniu pożyczki miasto będzie musiało rozpisać przetarg. Sam proces utylizacji potrwać może niemal dwa lata. Największym problemem są możliwości przerobowe spalarni śmieci, do których mają trafić odpady.

Ktoś podpalił opony. Słup dymu widoczny

Składowisko odpadów powstało przy ul. Marantowskiej w 2018 r. Zezwolenie na jego prowadzenie uzyskała niewielka firma z Nieszawy (woj. kujawsko-pomorskie). Chwilę po jego uruchomieniu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stwierdził, że na składowisko zwożone są odpady niezgodne z uzyskanym pozwoleniem. Łącznie jest ich obecnie około 15 tysięcy ton - głównie tworzyw sztucznych i opon. Szacunkowy koszt uprzątnięcia całego składowiska to około 13 milionów złotych. W październiku 2018 r. władze miasta cofnęły spółce zezwolenie na zbieranie odpadów, a rok później nałożyły na firmę 50 tysięcy złotych grzywny w związku z ich nieuprzątnięciem. Kary nie udało się wyegzekwować.

- Firma była firmą-krzakiem, nie miała żadnego majątku, z którego można by ściągnąć (grzywnę - red.) – powiedział Adamów. Jak stwierdził, Konin stał się ofiarą "europejskiej mafii śmieciowej". W Sądzie Rejonowym w Koninie od sześciu lat toczy się proces, w którym oskarżeni są właściciele składowiska.

W poprzednich latach kilkukrotnie dochodziło do pożarów odpadów. Największy wybuchł w kwietniu 2023 r. Ogień objął powierzchnię około trzech tysięcy metrów kwadratowych. Przez kilkanaście godzin walczyło z nim ponad 200 strażaków z całego regionu, a słup dymu widać było z odległości kilkunastu kilometrów. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali podejrzanego o podpalenie składowiska 27-letniego mieszkańca Konina – Grzegorza B. Mężczyzna skazany został na trzy i pół roku więzienia.

