Odłamał się ostatni konar i zapadł pień 460-letniego Wiedźmina. To najstarszy i najgrubszy wiąz w Polsce

- Obecnie trudno określić, czy wiąż przeżyje. Mamy jednak taką nadzieję, gdyż to żywotne drzewa, a nasz wiąz udowadniał to wielokrotnie - komentuje Andrzej Nowacki, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gubin.

Wiąz rekordzista

Wiązy szypułkowe to na ogół żywotne drzewa osiągające wiek od 200 do 400 lat. Jak więc widać, "Wiedźmin" to prawdziwy rekordzista. Zresztą nie tylko w wieku. To także najstarszy i najgrubszy w Polsce wiąz szypułkowy. Ma w obwodzie ponad 940 centymetrów. Prawdopodobnie w całej Europie nie ma drugiego tak szerokiego drzewa tego gatunku.