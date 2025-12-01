Bił partnerkę i "zmuszał ją do prostytucji"

Do zdarzenia doszło w powiecie kolskim

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Do zdarzenia doszło w poprzednią niedzielę. Po godzinie 2 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kole otrzymał zgłoszenie od 26-letniej kobiety proszącej o pilną pomoc. Pod wskazany adres skierowano patrol.

- Na miejscu funkcjonariusze zastali wyraźnie pobitą i przestraszoną kobietę oraz jej 34-letniego partnera. Jak ustalili policjanci, mężczyzna - będąc pod wyraźnym wpływem alkoholu - wszczął awanturę, podczas której kilkukrotnie uderzył swoją partnerkę, groził jej oraz ubliżał - wyjaśnia aspirant sztabowy Daniel Boła, oficer prasowy Komendy Powiatowej policji w Kole.

Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie.

"Od dłuższego czasu zmuszał swoją partnerkę do prostytucji"

Policjanci ustalili, że mężczyzna stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec partnerki nie po raz pierwszy. A to nie wszystko. - Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymany od dłuższego czasu zmuszał swoją partnerkę do prostytucji. Czerpał z tego korzyści finansowe, które stanowiły dla niego jedyne źródło utrzymania - przekazuje Boła.

34-latek został zatrzymany i po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Za zmuszanie innej osoby do uprawiania prostytucji przy użyciu przemocy i gróźb grozi mu kara nawet do 15 lat więzienia. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Kole zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt.

