16-latka śmiertelnie poraził prąd

W Kole (Wielkopolska) doszło do tragicznego wypadku. Nastolatka śmiertelnie poraził prąd. Przyczyny wypadku bada policja.

Młodsza ogniomistrz Katarzyna Wojciechowska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole, informuje, że do zdarzenia doszło przy ulicy Nagórnej około południa. Chłopiec w wieku 16 lat wszedł do transformatora siłowni przyłączeniowej elektrowni wiatrowej. Poraził go prąd o napięciu 15 tysięcy woltów.