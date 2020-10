Pędził autem dostawczym po chodniku. "Policjanci mają kilka pytań do kierowcy"

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w poprzedni wtorek na ulicy Kościańskiej w Kiełczewie około godziny 13:15. - Na zarejestrowanym nagraniu widać, jak kierujący dostawczym fordem w pewnym momencie zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie na pobocze i chodnik - opisuje Radosław Nowak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Sprawą zajmuje się Zespół ds. Wykroczeń kościańskiej policji. Prowadzi on postępowanie dotyczące stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym. Funkcjonariusze podkreślają, że kierowca wyraźnie przekroczył dopuszczalną prędkość - w tym miejscu obowiązuje ograniczenie do 50km/h.

Widziałeś go?

Policjanci zwracają się do świadków tego zdarzenia, żeby zgłaszali się do Zespołu ds. Wykroczeń Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. "Policjanci z Kościana mają parę pytań do kierowcy" - napisała Wielkopolska policja na Facebooku.