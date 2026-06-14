Samochód dachował na polu. Pięcioro młodych ludzi w szpitalu
W nocy z 13 na 14 czerwca w Słupi pod Kępnem doszło wypadku osobówki. Zgłoszenie do służb wpłynęło około godziny 23.
- 20-letnia mieszkanka Trzcinica kierująca pojazdem osobowym marki BMW podczas manewru wyprzedzania nie zachowała należytej ostrożności. Kobieta straciła panowanie nad samochodem i wypadła z drogi. Pojazd po dachowaniu zatrzymał się na polu - powiedziała nam mł. asp. Anita Wylęga, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
Z powodu dachowania pięć osób podróżujących samochodem trafiło do szpitala. Są w wieku od 20 do 23 lat.
Dwie spośród nich mają poważniejsze obrażenia. Mł. asp. Anita Wylęga przekazała, że ich zdrowiu i życiu nic nie zagraża.
Kierująca była trzeźwa. Sprawą zajmuje się policja od nadzorem prokuratury.