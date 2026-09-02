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Poznań

15-latek wsiadł za kółko Maybacha. Rozbił auto na drodze S11

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POLICJA POLSKA NOC
Do zdarzenia doszło w powiecie kępińskim
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Na drodze ekspresowej S11 pod Kępnem jadący w kierunku Poznania Maybach uderzył w bariery. Jak się okazało, za kierownicą samochodu siedział 15-latek. Sprawa znajdzie finał w sądzie rodzinnym i dla nieletnich

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Zgłoszenie o samochodzie, który uderzył w bariery energochłonne na drodze ekspresowej S11 na wysokości Kępna policjanci odebrali o godzinie 3.40.

- Na miejscu zastaliśmy 15-letniego chłopaka. Samochód zabrał bez wiedzy rodziców, wsiadł sobie po prostu na przejażdżkę. W wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie pojazdem i uderzył w bariery rozdzielające pasy ruchu - mówi młodsza aspirant Anita Wylęga, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

Droga przejażdżka

Jak podaje Radio SUD, które jako pierwsze informowało o zdarzeniu, samochód, któy rozbił 15-latek jest wart około 1,6 miliona złotych.

- Chłopak został przesłuchany w obecności opiekuna prawnego. Sprawa została przekazana do sądu rodzinnego i dla nieletnich - przekazuje Wylęga.

Źródło: tvn24.pl
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Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
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