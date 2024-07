Zostawił psa w rozgrzanym aucie, odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem

Policjanci z Kalisza zostali wezwani do psa zamkniętego w nagrzanym aucie. Mimo wysiłków pracowników lokalnego schroniska, którzy próbowali schłodzić ciało zwierzęcia, nie udało się go uratować. 26-letni właściciel psa usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem.

- Pozostawił w sobotę psa w zamkniętym samochodzie w godzinach od 14 do 15. Temperatura wynosiła wówczas co najmniej 34 st. C, co stanowiło zagrożenie dla życia zwierzęcia i w konsekwencji doprowadziło do jego zgonu – powiedział Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.