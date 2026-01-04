Wypadek z radiowozem. Pięć osób rannych

Kalisz. Zderzenie taksówki z radiowozem Źródło: kalisz24.info.pl

W Kaliszu na ulicy Wrocławskiej kierowca auta przewoźnika oferującego przewozy przez aplikację zderzył się z nieoznakowanym radiowozem policyjnym. Do wypadku doszło w sobotę około godziny 20.

- Będziemy szczegółowo wyjaśniać okoliczności tego wypadku. Z tych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący taksówką marki Dacia, jechał prawym pasem ruchu i najprawdopodobniej próbował zawrócić. W tym momencie doprowadził do zderzenia z nieoznakowanym radiowozem, który jechał lewym pasem i poruszał się w tym samym kierunku - powiedziała nam podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Do zderzenia doszło na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu Źródło: kalisz24.info.pl

Do szpitala trafiło pięć osób: kierowca taksówki, dwie pasażerki oraz dwóch policjantów. - Nie udzielamy informacji dotyczących stanu zdrowia poszkodowanych. Z tego, co wiem, w szpitalu wciąż przebywają funkcjonariusze - dodała Jaworska-Wojnicz.

Wiadomo, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

Do szpitala przewieziono pięć osób Źródło: kalisz24.info.pl

