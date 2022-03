Kilkanaście milionów wyłudzonych zasiłków, ponad 1000 oszukanych, 53 osoby na liście oskarżonych

Przez trzy lata mieli zbierać od chętnych do pracy w Wielkiej Brytanii paszporty i dowody osobiste. Te były potrzebne wyłącznie do wyłudzania zasiłków socjalnych z brytyjskiego urzędu. Mechanizm ich działania poznano dzięki tłumaczce.

363 tomy akt sprawy

Sprawa wpłynęła do kaliskiego sądu w sierpniu 2019 r. - Ze względu na to, że liczy 363 tomów akt, sąd potrzebował czasu, aby przygotować się do procesu – dodała.