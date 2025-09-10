"Rower rozpadł się na kawałki". Zderzenie rowerzystów na nagraniu

Stłuczka dwóch rowerzystów, Kalisz (Wielkopolskie) Źródło: Nicolas/Kontakt24

Niebezpieczna sytuacja w rejonie skrzyżowania ulic Częstochowskiej i Kordeckiego w Kaliszu (woj. wielkopolskie). Z redakcją Kontakt24 skontaktował się świadek zderzenia dwóch rowerzystów. Sytuacja miała miejsce we wtorek, tuż przed godziną 8.

- W lusterku zauważyłem, że mija nas chłopak na rowerze elektrycznym. W tamtym miejscu jest łuk, więc rowerzysta nie widział tego, co dzieje się przed nim. Zderzył się z drugim rowerzystą. Wydaje mi się, że obaj nie byli pełnoletni - zrelacjonował pan Artur.

I zwrócił uwagę, że w pobliżu miejsca, w którym doszło do tego zderzenia jest szkoła. Szczęśliwie akurat nikt tamtędy nie przechodził. - Należy zaznaczyć, że ścieżka rowerowa znajduje się po drugiej stronie drogi, a mimo to obaj rowerzyści jechali po chodniku. Rower elektryczny rozpadł się na kawałki jak klocki. Wszystkie części leżały oddzielnie. Tymczasem stalowy rower pozostał nietknięty. Gdy pozbierali części, pojechaliśmy dalej, bo zrobił się już duży korek - zakończył internauta.

Zapytaliśmy policję, czy interweniowała w związku z tym zdarzeniem. - Nasz dyżurny nie otrzymał żadnego zgłoszenia w tej sprawie - przekazała podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kaliszu.