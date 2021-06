Zderzenie dwóch ciężarówek. Jedna ma rozbitą kabinę, druga leży na boku. Zginął kierowca

Pod Nowogrodem Bobrzańskim na drodze krajowej numer 27 zderzyły się dwie ciężarówki. W wypadku zginął jeden z kierowców, drugi w ciężkim stanie trafił do szpitala. Droga jest zablokowana.

Do wypadku doszło około godziny 7:30 na drodze krajowej nr 27 na wysokości Kaczenic, między Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą.

- Pierwsze jednostki, które pojawiły się na miejscu, potwierdziły, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Najprawdopodobniej było to zderzenie czołowe. Jednego z kierowców ciężarówki udało się wydobyć i w ciężkim stanie przekazać do szpitala. Niestety drugi z kierowców zginął na miejscu - mówi st. kpt. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.