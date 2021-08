Pani Irena, gdy trafiła do niemieckiego obozu miała obrączkę i kolczyki. "Chcemy je oddać krewnym"

Przed aresztowaniem przebywała w Poznaniu, potem trafiła do piekła na ziemi. Irena Jagodzińska przetrwała obozy koncentracyjne w Ravensbrück i Neuengamme. Pod koniec II wojny światowej została uratowana przez szwedzki Czerwony Krzyż. Arolsen Archives wciąż ma rzeczy osobiste pani Ireny i chce je przekazać jej krewnym.

Maciej Gaszek, pasjonat historii z Gostynia (woj. wielkopolskie) znów szuka krewnych jednego z więźniów osadzonych w niemieckim obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej. Tym razem to kobieta: Irena Jagodzińska. Wiadomo, że urodziła się 8 czerwca 1916 roku we Wrześni, jej rodzicami najprawdopodobniej byli Czesław i Julianna. Jej ostatnim miejscem pobytu przed aresztowaniem był prawdopodobnie Poznań. Jak widać, na razie jest więcej znaków zapytania niż odpowiedzi.

Trafiła do obozu koncentracyjnego Ravensbrück

Maciej Gaszek: Wiemy, że pani Irena trafiła do obozu koncentracyjnego Ravensbrück, gdzie nadano jej numer obozowy 37495. Następnie stamtąd została przeniesiona do jednego z podobozów obozu koncentracyjnego KL Neuengamme.

Maciej: W transporcie tak zwanymi "Białymi Autobusami" dostała się do Szwecji. Z uzyskanych dotychczas informacji wynika, że 20 października 1945 roku udała się do Polski.

Jedyne rzeczy jakie się zachowały to biżuteria

Wszystkie ręce na pokład

Maciej Gaszek ma duże doświadczenie w poszukiwaniu krewnych więźniów obozów koncentracyjnych. Próba dotarcia do rodziny Ireny Jagodzińskiej to kolejne śledztwo, którego się podejmuje. Tym razem poszukiwania prowadzi wspólnie z Romanem Wójcickim z Witkowa.

Maciej: Niestety na razie nie dotarliśmy do żadnych dokumentów, które wskazywałyby, gdzie Irena Jagodzińska ponownie osiedliła się w Polsce. Wiemy tylko, że urodziła się we Wrześni.

Roman: Staramy się dotrzeć do aktu urodzenia Ireny Jagodzińskiej. To, by pozwoliło nam potwierdzić, czy jej rodzicami faktycznie byli Czesław i Julianna.