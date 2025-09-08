Pracownik spadł w trakcie remontu z mostu. Nie żyje

Gmina Wieleń (woj. wielkopolskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podczas prac remontowanych mostu na rzece w miejscowości Gulcz doszło do wypadku. Pierwsze informacje w tej sprawie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Monika Cichowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, przekazała, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż jeden z pracowników budowy spadł z wysokości około trzech metrów i na skutek tego upadku zmarł na miejscu. - W tej chwili w sprawie cały czas prowadzone są czynności wyjaśniające. Na miejscu jest prokurator, przedstawiciele nadzoru budowlanego oraz policjanci - dodała.