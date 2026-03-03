W parku zaatakował kobietę maczetą, a potem przekonywał, by tego nie zgłaszała

Do zdarzenia doszło w Grodzisku Wielkopolskim Źródło: Google Earth Pro

Do brutalnego ataku na 49-latkę doszło w niedzielę około godziny 5, w Parku Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim. - Kobieta, która spacerowała z psem, została zaatakowana przez 21-letniego mężczyznę uzbrojonego w maczetę - mówi młodszy aspirant Karol Płóciniczak z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Krzyczał na kobietę, a potem rzucił się na nią z maczetą o długości ostrza blisko 40 centymetrów. - Próbował zadać kobiecie kilkanaście ciosów - informuje Płóciniczak.

Zatrzymany przed komendą

Kobiecie udało się uciec i poszła w stronę komendy policji.

- Sprawca podążał za nią, próbując nakłonić ją, by nie informowała policji o zdarzeniu. Ostatecznie dotarli przed budynek komendy, gdzie mężczyzna został obezwładniony przez policjantów. Na wezwanie funkcjonariuszy odrzucił trzymaną w ręku maczetę, która została zabezpieczona jako narzędzie zbrodni - przekazuje Płóciniczak.

Maczeta zabezpieczona przez policję Źródło: KPP Grodzisk Wielkopolski

Kobieta nie odniosła poważniejszych obrażeń. Ma dwie rany cięte: jedną na plecach w okolicy łopatki, drugą na ręce.

- Została przetransportowana do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po udzieleniu pomocy medycznej wróciła do domu - mówi Płóciniczak.

21-latek został zatrzymany. Badanie wykazało, że w chwili zdarzenia miał w organizmie ponad promil alkoholu.

- Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring miejski, odzież ze śladami krwi oraz inne dowody mające istotne znaczenie dla postępowania - wymienia Płóciniczak.

21-latek został tymczasowo aresztowany Źródło: KPP Grodzisk Wielkopolski

W poniedziałek mężczyzna został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo go aresztował. 21-latkowi grozi dożywocie.

