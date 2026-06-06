Tragiczny pożar domku letniskowego. Znaleziono ciało
W sobotę po godzinie 5 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o pożarze domku letniskowego w miejscowości Grabce, w gminie Kleczew.
- Na miejscu policjanci zastali 17-letniego mężczyznę z oparzeniami. Policjanci i strażacy udzielili mu niezbędnej pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala - podała aspirant Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
W trakcie prowadzenia akcji gaśniczej strażacy znaleźli w środku ciało. - Wewnątrz domku znajdowała się jeszcze jedna osoba, której niestety nie udało się uratować. Na tę chwilę nie możem potwierdzić jeszcze tożsamości ofiary - podkreśliła policjantka.
Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. - Trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia - dodała aspirant Król.