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Poznań

Tragiczny pożar domku letniskowego. Znaleziono ciało

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W pożarze domu letniskowego zginęła jedna osoba
Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki tlenku węgla?
Źródło zdj. gł.: OSP Sławoszewek
Tragiczny skutek pożar domku letniskowego w miejscowości Grabce (Wielkopolskie). Budynek uległ całkowitemu spaleniu. Wewnątrz znaleziono ciało. Służby ustalają tożsamość ofiary.

W sobotę po godzinie 5 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o pożarze domku letniskowego w miejscowości Grabce, w gminie Kleczew.

- Na miejscu policjanci zastali 17-letniego mężczyznę z oparzeniami. Policjanci i strażacy udzielili mu niezbędnej pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala - podała aspirant Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

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Tragiczny pożar domu. Znaleziono ciało

Tragiczny pożar domu. Znaleziono ciało

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W trakcie prowadzenia akcji gaśniczej strażacy znaleźli w środku ciało. - Wewnątrz domku znajdowała się jeszcze jedna osoba, której niestety nie udało się uratować. Na tę chwilę nie możem potwierdzić jeszcze tożsamości ofiary - podkreśliła policjantka.

W pożarze domu letniskowego zginęła jedna osoba
W pożarze domu letniskowego zginęła jedna osoba
Źródło zdjęcia: OSP Sławoszewek

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. - Trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia - dodała aspirant Król.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KoninpożarPolicjawojewództwo wielkopolskie
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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