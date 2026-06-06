Poznań Tragiczny pożar domku letniskowego. Znaleziono ciało Michał Malinowski |

Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki tlenku węgla? Źródło zdj. gł.: OSP Sławoszewek

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W sobotę po godzinie 5 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o pożarze domku letniskowego w miejscowości Grabce, w gminie Kleczew.

- Na miejscu policjanci zastali 17-letniego mężczyznę z oparzeniami. Policjanci i strażacy udzielili mu niezbędnej pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala - podała aspirant Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

W trakcie prowadzenia akcji gaśniczej strażacy znaleźli w środku ciało. - Wewnątrz domku znajdowała się jeszcze jedna osoba, której niestety nie udało się uratować. Na tę chwilę nie możem potwierdzić jeszcze tożsamości ofiary - podkreśliła policjantka.

W pożarze domu letniskowego zginęła jedna osoba Źródło zdjęcia: OSP Sławoszewek

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. - Trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia - dodała aspirant Król.